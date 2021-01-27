«Цена vs качество»: как легко и быстро определить подлинность икры

Икра - недешевый продукт, поэтому к её покупке необходимо подходить очень ответственно. Ведь никому не хочется, чтобы его деньги улетели на ветер. Рассказываем, как можно проверить, является ли икра настоящей или же поддельной.

Блогер по имени Екатерина в своём аккаунте в популярной социальной сети Instagram делится различными полезными советами и лайфхаками. Одним из них является простой, но действенный способ проверки икры на качество и подлинность.

Часто в магазинах можно нарваться на поддельную икру. К сожалению, никто не застрахован от этого. Несмотря на то, что данным способом нельзя воспользоваться непосредственно во время покупки, однако дома вы сможете без труда проверить, на что же вы потратили свои деньги.

Как проверить?

Налейте в прозрачный стакан кипяток из только что закипевшего чайника. Опустите туда несколько икринок, перемешайте и проследите за реакцией.

Если икра поддельная

с водой либо ничего не произойдёт;

либо вода окрасится в цвет икры;

либо икра растворится в воде.

Если икра настоящая

вода приобретёт беловатый оттенок, как — будто в него добавили молоко.

Благодаря простым манипуляциям вы легко можете определить подлинность вашего деликатеса.

Автор

Аргине Испирян Автор «Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.